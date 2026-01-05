Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Como a Pisa, caccia alla terza vittoria di fila con Nico Paz titolare

05 Gen 2026 - 20:38

Il Como recupera Diego Carlos, squalificato contro l'Udinese, per la trasferta di domani contro il Pisa che nel giorno dell'Epifania apre la 19esima giornata di serie A. Morale alto per la squadra di Fabregas, reduce da due successi consecutivi contro Lecce e Udinese, che le hanno permesso di consolidare il sesto posto in classifica, guadagnando tre punti sul Bologna, settimo, sconfitto dall'Inter. La Juventus e la Roma, sconfitte entrambe nell'ultimo turno, sono a sole tre lunghezze di distacco. È probabile che in attacco si riveda dal primo minuto Nico Paz. L'argentino ha risolto i problemi fisici accusati prima della sfida con i friulani e si prepara a tornare titolare. Intanto il club ha ceduto a titolo definitivo all'Avellino Marco Sala, protagonista della promozione dalla B con 29 presenze nella stagione 2023-2024. Il difensore lascia il club dopo due stagioni e 38 presenze in totale. 

Ultimi video

01:59
Zielinski perno interista

Zielinski perno interista

01:12
CLIP MN OK MICELI MERCATO ALTRE 5/1 SRV

Amorim, effetto domino: Roma e Napoli sperano per Zirkzee e Mainoo

00:58
CLIP MN OK MICELI MERCATO JUVENTUS 5/1 SRV

Juventus-Chiesa, contatto: ora decide il Liverpool

01:03
CLIP MN OK MICELI MERCATO INTER 5/1 SRV

Inter-Cancelo, c'è un ostacolo: ecco la mossa del Barcellona

02:04
SRV RULLO INTER "LA VOCE" DI CHIVU TRA PARMA E NAPOLI 5/1 SRV

Inter, Chivu fa la "voce grossa" nella settimana della verità

01:29
SRV RULLO VIGILIE LECCE-ROMA PISA-COMO 05 01

La Roma a Lecce per il riscatto

02:09
SRV RULLO DAVID RIGORE INFINITO 5/1 (MUSICATO) SRV

David e il rigore della discordia: i tifosi tutti contro di lui

01:51
SRV RULLO AMORIM VIA E GLI ALTRI ALLENATORI "IN VACANZA" 5/1 (MUSICATO) SRV

Amorim cacciato dallo United: tanti allenatori vip senza lavoro

01:32
SRV RULLO MILAN LA LEGGE DEL PRIMO TIRO 5/1 SRV

Milan, la dura legge del gol: al primo tiro segna

01:45
SRV RULLO JUVENTUS VIGILIA SASSUOLO 5/1 SRV

La Juventus con il Sassuolo per tornare a vincere

01:48
SRV RULLO NAPOLI "RINATO", TESTA ALL'INTER 5/1 SRV

Il Napoli vola: ora il test San Siro con l'Inter

01:36
La Roma non fa paura

La Roma non fa paura

01:39
16 gare senza sconfitte

16 gare senza sconfitte

02:32
Lazio "incatenata"

Lazio "incatenata"

01:35
Un Lautaro da record

Un Lautaro da record

01:59
Zielinski perno interista

Zielinski perno interista

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI PRE LECCE SU CONTE PER SITO 2/1 DICH

Spalletti risponde a Conte: "Ha ragione, siamo superiori…"

DICH SPALLETTI SU RIGORE 3/1 DICH

Spalletti: "Se scelgo io quello che sbaglia il rigore siamo c****i in due"

Rissa Mazzocchi-Marusic, Conte prova a far da paciere: volano due cartellini rossi

SRV RULLO MILAN, NKUNKU E LE ESULTANZE... OK

Nkunku gonfia due volte il palloncino: quando l'esultanza diventa show

DICH SPALLETTI PRE LECCE SU TITOLARI E RISERVE PER SITO 2/1 DICH

Spalletti: "Titolari e riserve? Concetto vecchio e superato"

Enzo Maresca

Da Amorim a Zidane passando per Tudor e Pioli: i top allenatori svincolati

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:10
Il Lecce contro la Roma recupera Sottil, out Morente
22:04
Coppa d'Africa: Lookman e Osimhen a segno, tutto facile per la Nigeria
21:41
Roma in emergenza a Lecce, scelte obbligate per Gasperini
21:12
Genoa, De Rossi perde Ekuban per almeno tre settimane
20:38
Como a Pisa, caccia alla terza vittoria di fila con Nico Paz titolare