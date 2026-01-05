Como a Pisa, caccia alla terza vittoria di fila con Nico Paz titolare

Il Como recupera Diego Carlos, squalificato contro l'Udinese, per la trasferta di domani contro il Pisa che nel giorno dell'Epifania apre la 19esima giornata di serie A. Morale alto per la squadra di Fabregas, reduce da due successi consecutivi contro Lecce e Udinese, che le hanno permesso di consolidare il sesto posto in classifica, guadagnando tre punti sul Bologna, settimo, sconfitto dall'Inter. La Juventus e la Roma, sconfitte entrambe nell'ultimo turno, sono a sole tre lunghezze di distacco. È probabile che in attacco si riveda dal primo minuto Nico Paz. L'argentino ha risolto i problemi fisici accusati prima della sfida con i friulani e si prepara a tornare titolare. Intanto il club ha ceduto a titolo definitivo all'Avellino Marco Sala, protagonista della promozione dalla B con 29 presenze nella stagione 2023-2024. Il difensore lascia il club dopo due stagioni e 38 presenze in totale.