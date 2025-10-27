Comitato Sì Meazza manda diffida a notai contro rogito vendita

Il Comitato Sì Meazza ha inviato una diffida ai notai che si dovranno occupare del rogito per la vendita da parte del Comune dello stadio di San Siro a Inter e Milan perchè ci sarebbe "il divieto di stipula notarile della compravendita". La diffida è indirizzata anche al segretario generale e al direttore generale del Comune. Infatti, come spiega il fondatore del Comitato Luigi Corbani, "l'oggetto del rogito notarile che si andrebbe a stipulare - si legge - comprende anche un bene, cioè la tribuna ovest dello stadio, che è per legge inalienabile a prescindere dalla vetustà dell'impianto sportivo, in quanto interessato da un vincolo determinato dalla legge stessa, che non abbisogna di provvedimenti amministrativi istitutivi". Il riferimento è a quanto richiamato dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica per la Lombardia in un documento del 2023 che ha "richiamato la valenza come 'archivio esposto' della tribuna ovest dello Stadio per le targhe ed epigrafi che documentano i successi nazionali e internazionali di Inter e Milan". Trattandosi di archivio pubblico in quanto di proprietà comunale "è tutelato e non è alienabile" secondo il Comitato, quindi un "rogito di compravendita che trasferisse anche la tribuna ovest e le targhe/epigrafi a privati violerebbe una norma imperativa assistita anche da sanzione penale". "Riteniamo opportuno informare preventivamente i destinatari della presente di quanto addietro, in modo da offrir loro la possibilità di astenersi dalla stipula del rogito, astensione che, secondo la giurisprudenza, è addirittura obbligatoria in presenza di negozi contra legem - conclude il Comitato -, per i quali è anche gravato da un obbligo informativo e consulenziale verso il Cliente".