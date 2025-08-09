Colonia-Atalanta, le formazioni: tridente di ex Milan con Pasalic, Maldini e De Ketelaere

Atalanta impegnata contro il Colonia in amichevole alle ore 15.30. Ecco le formazioni ufficiali:
ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Scalvini; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Pasalic, Maldini. Allenatore: Ivan Juric
A disposizione: Ahanor, Bernasconi, Brescianini, Del Lungo, Giovane, Godfrey, Kamaldeen, Kossonou, Palestra, Rossi, Samardzic, Scamacca, Sportiello, Sulemana
COLONIA (3-4-3): Schwabe; Schmied, Hubers, Lund; Sebulonsen, Johannennson, Kraub, Martel; Thielmann,Kaminski, Butlter. Allenatore: Lukas Kwasniok
A disposizione: Zieler, Gazibegovic, Heintz, Pauli, Telle, Maina, Harchaoui, Huseinbasic, Kainz, El Mala, Rondic, Tigges, Ache
