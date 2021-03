Classifica CIES: Cristiano Ronaldo il migliore in Serie A nel primo trimestre 2021

CLASSIFICA CIES

L'osservatorio svizzero ha stilato una graduatoria di tutti i giocatori in campo per almeno due terzi dei minuti giocati

Nonostante le difficoltà della Juventus e una stagione, almeno di squadra, meno prestigiosa del previsto fino a questo momento, Cristiano Ronaldo è il migliore giocatore della Serie A, almenod secondo il CIES. L'osservatorio calcistico ha comparato le prestazioni dei giocatori che sono stati impiegati per almeno i due terzi delle gare dal 1° gennaio 2021 ad oggi, nei rispettivi campionati, stilando una classifica. Ronaldo, quinto nei top-5 campionati europei, in Italia svetta davanti a Insigne e Brozovic. Fuori dalla top-20 Lukaku.

L'osservatorio CIES ha selezionato i migliori in Europa, squadra per squadra, e ha formato una graduatoria finale con i migliori giocatori dei 98 club che disputano i 5 migliori tornei calcistici. In Serie A, ha ottenuto il punteggio più alto Cristiano Ronaldo (89,3), seguito da Insigne (87) e Brozovic (85,4). Poi Gosens (85,2), Luis Alberto (84,6) e Gianluca Mancini della Roma (83,5).

A livello europeo comanda Lionel Messi (92.5) davanti a Robert Lewandowski (89.5) che condivide il secondo gradino del podio con il regista della Nazionale di Mancini, Jorginho (89.5) del Chelsea.

Nella classifica della Serie A, infine, sorprende l'assenza di Romelu Lukaku, autentico uomo-copertina della fuga dell'Inter in campionato, mentre il compagno di reparto Lautaro Martinez si deve accontentare del 16° posto (74,5). Assente Zlatan Ibrahimovic per mancanza di minuti giocati necessari nel primo trimestre del 2021, per il Milan l'unico rappresentante è Davide Calabria.