City-Psg, Dembelè: "Donnarumma è il n.1 al mondo"

Ex compagni al Psg, rivali in nazionale e domani anche in Champions, Ousmane Dembélé e Gianluigi Donnarumma saranno protagonisti nel match in programma nello stadio del Manchester City, uno dei più attesi della seconda giornata del torneo. Il francese, nella conferenza stampa della vigilia, non ha risparmiato i complimenti all'italiano, definendolo "il numero 1 al mondo, un portiere eccezionale" e dicendo di avere "un ottimo rapporto con lui. Non sono riuscito a partecipare al suo matrimonio ma ci siamo scambiati dei messaggi". "Con le sue parate - ha proseguito l'attaccante dei campioni d'Europa -, Donnarumma è in grado di cambiare le sorti di un'intera partita. E' un giocatore straordinario, e lo aveva dimostrato già prima di arrivare a Parigi. Nella partita di Nations League ho fallito un'occasione contro di lui e mi ha preso un po' in giro, ma resta un grande amico". Portiere a parte, Dembelè non ha nascosto le difficoltà di una trasferta in casa della squadra che sta dominando la Premier League, nonostante i problemi societari, ma anche la voglia del Psg di "portare a casa i tre punti. Non è una partita decisiva, ma vogliamo vincerla. Sappiamo cosa aspettarci da loro, sono una delle squadre migliori e hanno avuto un avvio fulminante in campionato e in coppa".