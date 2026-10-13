City-Psg, Dembelè: "Donnarumma è il n.1 al mondo"

13 Ott 2026 - 19:18
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Ex compagni al Psg, rivali in nazionale e domani anche in Champions, Ousmane Dembélé e Gianluigi Donnarumma saranno protagonisti nel match in programma nello stadio del Manchester City, uno dei più attesi della seconda giornata del torneo. Il francese, nella conferenza stampa della vigilia, non ha risparmiato i complimenti all'italiano, definendolo "il numero 1 al mondo, un portiere eccezionale" e dicendo di avere "un ottimo rapporto con lui. Non sono riuscito a partecipare al suo matrimonio ma ci siamo scambiati dei messaggi". "Con le sue parate - ha proseguito l'attaccante dei campioni d'Europa -, Donnarumma è in grado di cambiare le sorti di un'intera partita. E' un giocatore straordinario, e lo aveva dimostrato già prima di arrivare a Parigi. Nella partita di Nations League ho fallito un'occasione contro di lui e mi ha preso un po' in giro, ma resta un grande amico". Portiere a parte, Dembelè non ha nascosto le difficoltà di una trasferta in casa della squadra che sta dominando la Premier League, nonostante i problemi societari, ma anche la voglia del Psg di "portare a casa i tre punti. Non è una partita decisiva, ma vogliamo vincerla. Sappiamo cosa aspettarci da loro, sono una delle squadre migliori e hanno avuto un avvio fulminante in campionato e in coppa".

Ultimi video

01:21
Il Napoli in casa del Villarreal, le ultime sulle scelte di Allegri

Il Napoli in casa del Villarreal, le ultime sulle scelte di Allegri

01:46
Juve, la collezione di gol sbagliati

Juve, mai dire gol: la galleria degli orrori bianconeri sottoporta è ricchissima...

00:51
Sarri con il "fattore k", l'ultima di Stroppa

Sarri con il "fattore k", l'ultima di Stroppa

00:37
Kulenovic non perdona, Udinese dove sei?

Kulenovic non perdona, Udinese dove sei?

01:34
CR7: gol 981 dopo l'allerta missili su Riad

CR7: gol 981 dopo l'allerta missili su Riad

01:59
JJ Gabriel: il sedicenne più cercato d'Europa

JJ Gabriel: il sedicenne più cercato d'Europa

01:48
Gasperini in 60 secondi

Gasperini in 60 secondi

02:21
Napoli, riparte il sogno Champions

Napoli, riparte il sogno Champions

02:16
Inter da Champions, sogno e ossessione

Inter da Champions, sogno e ossessione

00:16
Malen: "Bellingham? Non ci siamo parlati. Sarà bello rivederlo" DICH

Malen: "Bellingham? Non ci siamo parlati. Sarà bello rivederlo"

00:34
Malen: "Sarà molto importante il sostegno dei nostri tifosi" DICH

Malen: "Sarà molto importante il sostegno dei nostri tifosi"

01:17
DICH GASPERINI SU IMPORTANZA PARTITA PRE ROMA - REAL MADRID 13/10 DICH

Gasp sulla sfida al Real: "Abbiamo voglia di misurarci con loro"

00:26
DICH MALEN PRE ROMA - REAL MADRID 13/10

Malen: "Ho chiesto scusa per l'espulsione, Real grande occasione"

02:12
DICH GASPERINI SU MOU PRE ROMA - REAL MADRID 13/10 DICH

Gasp su Mou: "Fantastico nel far spendere tanti soldi ai suoi club"

01:23
Crisi Juve e Milan: "Spalletti e Amorim, ecco un consiglio"

Crisi Juve e Milan: "Spalletti e Amorim, ecco un consiglio"

01:21
Il Napoli in casa del Villarreal, le ultime sulle scelte di Allegri

Il Napoli in casa del Villarreal, le ultime sulle scelte di Allegri

I più visti di Calcio

DICH MKHITARYAN POST PARMA DICH

Mkhitaryan: "Siamo ambiziosi, in Champions vogliamo andare avanti"

Torino-Udinese 2-1: gli highlights

Torino-Udinese 2-1: gli highlights

DICH SPALLETTI PER SITO 10/10 DICH

Spalletti: "Kolo Muani deve essere libero di muoversi in campo"

Spalletti: "Per me grande prestazione. Rissa con Pisacane? Vi spiego tutto…"

Spalletti: "Per me grande prestazione. Rissa con Pisacane? Vi spiego tutto…"

DICH MALEN PRE ROMA - REAL MADRID 13/10

Malen: "Ho chiesto scusa per l'espulsione, Real grande occasione"

MCH PROTESTA ULTRAS JUVE 10/10 MCH

Ultrà della Juve in protesta fuori dallo Stadium

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:37
Feyenoord-Como, i convocati di Fabregas: assente Kean
19:35
Villarreal-Napoli, Gulacsi non ci sarà: è stato vittima di una rapina a mano armata mentre era in casa
19:18
City-Psg, Dembelè: "Donnarumma è il n.1 al mondo"
Koke
18:48
Atletico, grave lutto per Koke: minuto di silenzio con il Manchester United, la Uefa ha dato l'ok
Luis Enrique
18:37
Psg, Luis Enrique sfida il City e ritrova Gigio: "So che Donnarumma è tra i top al mondo"