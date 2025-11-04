Cirio: "Alla Juve vorrei Woltemade, faccio il fantacalcio"

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, vorrebbe vedere alla Juve "Nick Woltemade (attaccante del Newcastle classe 2002, ndr). Ne ho parlato anche con mio figlio e faccio il fantacalcio, potrebbe fare molto bene in bianconero". Lo ha detto a margine della cerimonia del Golden Boy, il premio annuale assegnato da Tuttosport al miglior calciatore Under 21. "Dico anche 'Forza Juve' - aggiunge Cirio -, sono stato al Bernabeu per vedere la partita contro il Real Madrid: è stato magnifico, il tetto si chiudeva e in tribuna venivano spente tutte le luci come al cinema".