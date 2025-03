Cinque squadre in Champions, ranking missione impossibile: tutta Italia tifa Lazio

Le speranze dell'Italia di portare cinque squadre nella Champions League 25/26 grazie al ranking stagionale sono ridotte al minimo, diciamo pure che dopo l'eliminazione della Roma con il Bilbao che ha fatto guadagnare altri punti alla Spagna ci vorrebbe un miracolo, ma non tutto è perduto perché l'Italia ha ancora una possibilità ed è anche una buona possibilità: la Lazio. Il regolamento UEFA infatti parla chiaro: oltre ai primi quattro club della Serie A, può accedere alla Champions anche la squadra che vince l’Europa League, indipendentemente dal piazzamento in campionato. Questo significa che se la squadra di Baroni dovesse trionfare nella finale del San Mames e contemporaneamente chiudere sotto il quarto posto in classifica, il nostro Paese porterebbe cinque squadre nella massima competizione come successo già quest'anno.