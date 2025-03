Ciao Bruno, ultimo superstite di un mondo che ci resterà dentro per sempre

La sua prima, nell'aprile del 1970, uno Juventus-Bologna di Coppa Italia sul neutro di Como, non è andata benissimo. E' arrivato in ritardo perché ha commesso l'errore di farsi accompagnare dal grande Beppe Viola. Arrivarono un quarto d'ora dopo il calcio d'inizio... Pensi a lui e ti vengono in mente partite di carte insieme a leggende come Gianni Brera, il Paron Rocco e discussioni sul catenaccio e i vini friulani. Qualche anno fa si era sparsa la voce che fosse morto mentre in realtà stava giocando a tressette in un bar vicino a casa con i soliti amici. E' stato giocatore, anche in Serie A e maestro di scuola, prima del concorso che lo ha portato in Rai. Dopo Martellini ha iniziato a diventare il primo telecronista della Tv di Stato. Il che significava il commento della Nazionale e delle partite più importanti delle Coppe europee. La sua voce ha accompagnato almeno un paio di generazioni, guidandole con naturalezza nello sviluppo delle azioni di gioco, senza la pretesa di diventare protagonista al posto di chi stava in campo. Non amava le seconde voci e lo ha sempre detto, anche se il feeling con Pecci e Bulgarelli, per esempio, riusciva a dare un senso di famigliarità ai telespettatori, mischiando il pathos a una piacevole sensazione di serenità domestica.