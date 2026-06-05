"Ci manchi". La commovente lettera della moglie di Manninger per il compleanno dell'ex Juve

Su Instagram un video e un messaggio per l'ex portiere venuto a mancare in un incidente il 16 aprile scorso

05 Giu 2026 - 12:20
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Ieri, 4 giugno, sarebbe stato il 49esimo compleanno di Alexander Manninger, ex portiere visto in Serie A con le maglie di Juventus e Siena che ha perso la vita lo scorso 16 aprile travolto da un treno mentre era alla guida del suo suv.

Un giorno che sarebbe dovuto essere di festa che diventa l'occasione per la moglie Emily di mandargli un toccante messaggio via social: "Per me è strano scrivere qui sopra, per noi non era affatto usuale - le parole in un post su Instagram -. Ma devo farlo. Ci manchi ogni secondo, ci manchi tantissimo. Ti auguro di vivere una meravigliosa giornata in cielo. Eri il miglior padre del mondo. Fino a quando ci rivedremo sarò la migliore madre per i nostri ragazzi". 

"Normalmente in questa giornata ti avremmo dato un regalo - ha scritto Emily -. E poi un bigliettino sia io che i nostri figli. Normalmente avremmo passato la giornata in Italia perché volevi fuggire dalla monotonia quotidiana. Oggi mi sveglio accanto ai nostri figli e sento una profonda tristezza. Mi sento in colpa per non averti comprato un regalo, per non averti scritto un biglietto. E lo stesso vale per i ragazzi. Alex, non posso descrivere quanto ci manchi. Tu ci sei sempre stato per i ragazzi. Abbiamo sempre avuto bisogno di te ed è così ancora oggi. Senza di te è difficile. Farò in modo che ogni giorno i ragazzi si ricordino di te, te lo prometto. Noi tutti ti auguriamo un bel compleanno in paradiso". 

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