Christian Atsu aveva cancellato un volo per la Francia poco prima del terremoto

Christian Atsu è ancora tra i dispersi del terremoto che ha colpito Turchia e Siria e che sinora ha provocato oltre 41.000 morti. Il calciatore dell'Hatayspor, inizialmente annunciato come tratto in salvo e poi tornato tra i dispersi a causa di uno scambio di persona, non doveva neanche essere in Turchia al momento del terremoto. Lo ha riferito Fatih Ilek, dirigente del club, turco: "Trovava poco spazio e aveva chiesto di andare via, l'allenatore gli aveva dato il via libera. Doveva partire per la Francia per raggiungere la famiglia, poi però ha segnato al Kasimpasa e allora ha deciso di annullare il biglietto aereo".