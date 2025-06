Chelsea, Jackson dopo il rosso: "Chiedo scusa, non è stato fallo intenzionale"

Nicolas Jackson chiede scusa ai tifosi del Chelsea. Subentrato al 64' della sfida del Mondiale per Club tra Chelsea e Flamengo, l'attaccante dei Blues è stato espulso dopo soli 4 minuti a causa di un brutto fallo ai danni di Lucas Ayrton. Tramite i suoi canali social, Jackson ha voluto scusarsi con i tifosi del club londinese: "Voglio chiedere scusa. Al club, allo staff, ai miei compagni di squadra e a tutti i tifosi che ci seguono: vi ho deluso. Un altro cartellino rosso… e onestamente, sono molto arrabbiato con me stesso. Lavoro duramente ogni giorno per aiutare la squadra, non per metterci in situazioni come questa. Ancora non capisco pienamente come sia successo. Ma una cosa è chiara: non è stato intenzionale. Solo un episodio di gioco andato nel verso sbagliato. Nessuna scusa. Mi prendo tutta la responsabilità. Rifletterò, crescerò e tornerò più forte, per questa maglia e per tutti quelli che credono in me. Scusatemi".