Termoli calcio, il nuovo allenatore è Fulvio D'Adderio

Fulvio D'Adderio nuovo allenatore del Termoli calcio, squadra che milita in serie D. Ieri pomeriggio la presentazione nel corso di una conferenza stampa dei vertici della società sportiva "Termoli 1920". "Sono onorato di tornare qui a Termoli - dichiara Fulvio D'Adderio, originario di San Martino in Pensilis - Ho accettato volentieri questo incarico. Ho difeso i colori di questa città perchè sono partito da qui. Sono entusiasta, ma anche preoccupato. Oggi ho fatto un giro per la città, ho attraversato Viale Trieste, sono passato davanti al liceo dove ho studiato, sono andato allo stadio con un po' di commozione. Dopo 47 anni tornare qui è motivo di grande soddisfazione, anche se con una grandissima responsabilità. Dobbiamo essere cauti. Dobbiamo essere umili e lavorare". D'Adderio accettando l'incarico di allenatore punta a "costruire una squadra. Lasciamo perdere quello che è stato. Qui vogliono venire in pochi. Dobbiamo crescere e strutturarci, essere solidi, dare un'identità. Il calcio sta evolvendo. Posso garantire una cosa solamente: mi piace fare calcio e per farlo bisogna dedicarsi al 100%. Allenerò il Termoli come ho fatto con lo Spezia, il Venezia, l'Empoli, il Catanzaro e tante altre squadre".