Serie A, la Fiorentina torna al successo a scapito del Chievo: 4-3

27/01/2019 di ALBERTO GASPARRI

La Fiorentina interrompe un digiuno di oltre un mese e torna a vincere sul campo del Chievo: al "Bentegodi" finisce 4-3. Nel primo tempo vantaggio di Muriel al 4', raddoppio di Benassi al 26', con Stepinski che accorcia al 38'. Nella ripresa Pellissier firma il pari su rigore (mano di Benassi, espulso), ma poi al 40' sbaglia quello del potenziale 3-3 tra la doppietta di Chiesa (34' e 41'). Al 44' Djordjevic illude il Chievo, ma non basta.

LA PARTITA Di certo, nonostante il clima poco invitante (freddo e pioggia), non si può dire che sia stata una partita noiosa. Anzi. Nel primo tempo succede tutto e il contrario di tutto. Pronti-via e da uno svarione di Depaoli è nato il gol di Muriel, bravo a sfruttare l'occasione e infilare Sorrentino. La risposta del Chievo, però, non si fi attendere. Prima Stepinski scheggia il palo alla sinistra di Lafont, poi Giaccherini non perdona il rilancio da incubo del portiere viola e sigla il pari. Pari che però viene annullato dal Var: Pellissier, infatti, aveva leggermente calpestato la linea che delimita l'area grande prima che il pallone fosse uscito sul rinvio da fondo dello stesso Lafont. La rabbia dei padroni di casa si unisce alle proteste per una scontro vigoroso in area tra Pezzella e Pellissier, con quest'ultimo che non riesce a colpire bene il pallone a due passi dalla porta. Ma questa volta Chiffi non si avvale del supporto tecnologico. Una doppia beffa per i veronesi, che aumenta poco dopo. Benassi, infatti, si inventa un gol capolavoro dal limite su una ripartenza fulminante. Sembra già la parola fine, anche perché Tomovic deve lasciare il campo dopo uno scontro di gioco. Invece l'orgoglio e il cuore del Chievo insistono. E vengono premiati dal perfetto stacco di testa di Stepinski su cross di Depaoli. Prima dell'intervallo, poi, c'è il tempo per una magnifica punizione di Giaccherini, fuori di un soffio.



A inizio ripresa il Chievo viene prima graziato da Muriel, che calcia fuori davanti a Sorrentino, e poi premiato da Benassi. Il centrocampista è ingenuo nel fermare con una mano sulla linea il tiro a botta sicure di Leris: rigore e rosso inevitabili. Dal dischetto Pellissier non perdona, nonostante l'intuizione di Lafont. Con un uomo in meno, la Fiorentina sembra risvegliarsi e Chiesa si inventa un'azione personale, fermata solo dalla traversa. La partita adesso è incertissima. E il bello deve ancora venire nei minuti finali. Chiesa non sbaglia alla seconda occasione, partendo sul filo del fuorigioco, ma il Chievo (dopo un palo di Muriel) ha subito l'occasione per ristabilire la parità. Stavolta il fallo di mano (poco evidente a dire il vero) è di Gerson. Altro rigore, ma Lafont riesce a respingere il tiro di Pellissier, che aveva calciato in fotocopia. La parola fine per la Fiorentina, la cui ultima vittoria risaliva a prima di Natale col Milan, la scrive ancora Chiesa sempre in contropiede, anche se allo scadere la rete di Djordjevic regala un paio di occasioni a Depaoli e Giaccherini per firmare un pareggio che forse sarebbe stato meritato. Ma alla fine applausi comunque per tutti.



LE PAGELLE Depaoli 5,5 In fase difensiva fa acqua da tutte le parti, ma i suoi traversoni sono manna dal cielo

Giaccherini 6 Con Pellissier è il faro del Chievo, ma non può fare tutto da solo

Stepinski 6,5 Un gran bel cecchino che meriterebbe di giocare su un palcoscenico migliore

Benassi 5,5 Prima una perla, poi un'ingenuità. Però è un leader

Muriel 6 Non sarà al top della condizione fisica, e si vede, ma il fiuto del gol non gli manca mai

Chiesa 8 Nel momento del bisogno prende per mano la Fiorentina e firma quasi da solo la vittoria

IL TABELLINO CHIEVO-FIORENTINA 3-4 (1-2)

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino 6; Depaoli 5,5, Tomovic 5,5 (30' Cesar), Rossettini 6, Jaroszynski 6; Hetemaj 6, Rigoni 5,5, Leris 6 (25' st Barba 6); Giaccherini 6; Stepinski 6,5 (33' st Djordjevic 6,5), Pellissier 5,5. A disp. Semper, Caprile, Tanasijevic, Frey, Pucciarelli, Burruchaga, Grubac, Vignato, Meggiorini. All. Di Carlo 6

Fiorentina (4-3-3): Lafont 7; Laurini 6 (35' st Ceccherini 6), Pezzella 6, Hugo 5,5, Hancko 6; Benassi 5,5, Veretout 6, Norgaard 5 (1' st Gerson 5,5); Muriel 6, Simeone 5 (16' st Dabo 6), Chiesa 8. A disp. Terracciano, Brancolini, Eysseric, Pjaca, Mirallas, Diks, Thereau. All. Pioli 6

Arbitro: Chiffi

Marcatori: 4' Muriel, 26' Benassi, 34' st e 41' st Chiesa (F), 38' Stepinski, 15' st' rigore di Pellissier, 44' st Djordjevic (C)

Ammoniti: Benassi (F), Giaccherini, Sorrentino, Rigoni (C)

Espulsi: Benassi per fallo di mano in area

Note: Lafont para un rigore a Pellissier



LE STATISTICHE DI CHIEVO-FIORENTINA • Sergio Pellissier (39 anni 290 giorni) supera Paolo Maldini e diventa il 5° marcatore più "anziano" nella storia della Serie A.

• Prima di Luis Muriel, l’ultimo giocatore della Fiorentina che aveva segnato in entrambi i primi due match in Serie A con la maglia viola era stato Luca Toni nel settembre 2005.

• La Fiorentina è rimasta imbattuta in sette trasferte consecutive in Serie A per la prima volta dal novembre 2007.

• Nelle ultime 12 gare in Serie A giocate tra Sampdoria e Fiorentina, Luis Muriel ha partecipato attivamente a 12 reti (otto gol e quattro assist).

• Prima doppietta in carriera in Serie A per Federico Chiesa.

• Il Chievo è la vittima preferita di Federico Chiesa in Serie A (quattro gol), inclusa la sua prima marcatura nel torneo (gennaio 2017).

• Sergio Pellissier è il giocatore più "anziano" ad aver segnato almeno tre gol nei top-5 campionati europei 2018/19 (quattro reti per lui), terzo in questa graduatoria Fabio Quagliarella.

• Mariusz Stepinski ha segnato cinque gol in questo campionato, eguagliato il suo bottino di reti della scorsa stagione in Serie A.

• Il Chievo è la vittima preferita di Marco Benassi in Serie A (quattro reti).

• Quello segnato da Muriel dopo 4 minuti contro il Chievo è il secondo gol più rapido della Fiorentina in un match di questo campionato, dopo quello di Benassi a ottobre v Torino al minuto 2.

• Otto delle ultime nove reti di Sergio Pellissier in Serie A sono arrivate in match casalinghi.

• Pellissier ha trasformato in gol 11 degli ultimi 12 rigori calciati in Serie A.

• La Fiorentina ha segnato sette gol nelle ultime due partite di campionato, tante quante reti nelle precedenti sette.

