Il sindaco di Verona, Federico Sboarina, ha firmato l'avvio della procedura giudiziaria nei confronti del Chievo, per il mancato pagamento del canone di concessione dello stadio Bentegodi degli ultimi quattro anni. Come riportano i quotidiani locali, si tratta di un'ingiunzione di pagamento per due milioni e mezzo di affitti non pagati. La società presieduta da Luca Campedelli non sarebbe in regola fin dal 2015 con gli affitti dovuti a Palazzo Barbieri (245mila euro all'anno), così come, ha spiegato il sindaco Sboarina, "non è in regola coi pagamenti delle utenze (bollette, utilizzo del bar) legate all'uso dello stadio cittadino". A questo punto, almeno teoricamente, il club rischia di essere sfrattato dal Bentegodi. Il Chievo ha fatto sapere che non farà dichiarazioni ufficiali non essendo ancora stata notificata nessuna ingiunzione.