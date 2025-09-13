Chiellini: “Bremer più forte di me. Vlahovic? Io l’avrei chiesto a voi…”

Logo SportMediaset
13 Set 2025 - 19:14
Nel pre partita d Juve-Inter, ai microfoni di Dazn, Giorgio Chiellini è tornato sulle sfide in carriera contro i nerazzurri: "Rievoca tante immagini belle, qualcuna anche brutta. L'eccitazione si vede dai tifosi, si fa fatica a sentirci l'un l'altro: son questo le partite che uno aspetta. Vlahovic? Io lo chiederei a voi come sta (riferendosi a Toni e Vieri ndr). Sta facendo bene, Igor lo sta vedendo bene. Lo si è visto, Dusan ha iniziato bene, gioca titolare: quest'anno abbiamo tante alternative. Durante la stagione servono grandi attaccanti, possiamo essere contenti della rosa che abbiamo". Tudor non vede Openda come alternativa a Yildiz? Chiellini risponde: "Si può giocare in modi diversi, lui è diverso da Vlahovic e David. Credo che trovare un fac simile di Kenan sia difficile perché è speciale. Lois può giocare prima punta o con un altro attaccante, come fatto l'anno scorso con Sesko. Ha caratteristiche diverse dagli altri, lo abbiamo scelto per questo". Infine: "Più forte Bremer o Chiellini? Bremer! Sempre amato Gleison, glielo potete chiedere".

