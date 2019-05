CHELSEA, GIROUD STENDE L'ARSENAL: "ORA SONO UN VERO BLUES"

29/05/2019

"Sono molto orgoglioso di questa squadra, abbiamo meritato di vincere". Sono state queste le prime parole di Olivier Giroud dopo il successo ottenuto in Europa League. "E' speciale questa vittoria, sono contento per il mio club e i miei compagni. Avevamo bisogno di vincere un trofeo quest'anno. E' il secondo qui in due anni, sono contento", ha aggiunto l'attaccante del Chelsea, ex giocatore proprio dell'Arsenal. "Ho lasciato molti amici li', quella societa' ha cambiato la mia vita in tutti i sensi, mi ha dato l'opportunita' di realizzare i miei sogni. Sono migliorato tanto all'Arsenal, gli devo tanto. Non lo dimentichero' mai, per questo non voglio celebrare molto questa vittoria. Dall'altro punto di vista pero' sono molto orgoglioso di aver vinto, sono un vero 'blues' adesso".