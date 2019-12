Youth League: Napoli-Genk 0-0, Baronio chiude il girone con due punti

YOUTH LEAGUE

Non c'era nulla in palio, se non tre punti per chiudere bene il girone E di Youth League. Napoli e Genk terminano con uno 0-0 la loro avventura nella competizione. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, sono i belgi ad avere le occasioni migliori nella ripresa, soprattutto con András Németh. Il Napoli termina il girone con due punti, il Genk è terzo con otto. Salisburgo e Liverpool si giocano l'accesso diretto agli ottavi.

NAPOLI-GENK 0-0

Al “Pasquale Ianniello” di Frattamaggiore va in scena una sfida per l'onore. Nel gruppo E il Napoli è sicuramente ultimo, il Genk è certo del terzo posto. Entrambe sono eliminate, dunque possono “prestare” alla prima squadra due gioiellini come Gaetano e Vandevoordt, portiere considerato in patria come il nuovo Courtois. Ne esce una partita spensierata ma che soffre di un problema comune: la mancanza di gol (ne hanno fatti solo cinque a testa). Il vento che soffia su Napoli soprattutto nei primi 45' non favorisce il bel gioco, e i padroni di casa si fanno vedere con un'iniziativa di Vrakas, fermata dal portiere Leysen con un intervento da portiere di hockey, e con un tiro alto di D'Amato. Il possesso palla del Genk è sterile e porta solo a un'azione personale di Saibari, che tira fuori. Nella ripresa l'allenatore Van Dessel toglie dal campo Cuypers e avanza Nemeth: il cambio dà frutti ma non gol, perché il numero 7 crea grattacapi alla retroguardia azzurra ma il suo destro a giro è respinto da Daniele e due blitz in area finiscono di poco fuori. L'ultima chance è sui piedi di Saibari, bravo Daniele a respingere di piede e a salvare uno 0-0 che dà a Baronio il secondo punto nella competizione.