Young Boys, Magnin: "Inter squadra incredibile, speriamo in una brutta giornata"

Ancora a quota zero dopo due giornate, lo Young Boys è chiamato a un'autentica impresa domani sera contro l'Inter nella terza giornata di Champions League. Ne è consapevole Joel Magnin, tecnico ad interim all'esordio nella massima competizione europea. "È una squadra incredibile, quello che ha fatto con Inzaghi è sotto gli occhi di tutti - ha spiegato in conferenza stampa -. Penso che per noi sia una grande sfida giocare contro una squadra così, hanno alcuni infortunati ma hanno una rosa incredibile: non penso che cambierà molto il loro modo di giocare. E' un top team in Europa, cercheremo di coinvolgere il nostro pubblico e speriamo in una brutta giornata dell'Inter".