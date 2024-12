Verso Milan-Stella Rossa, Fonseca: "Loftus-Cheek al posto di Pulisic"

LE PAROLE DI GABBIA

La gara con la Stella Rossa

"Vogliamo vincere, non sottovaluteremo l'avversario. Ci siamo preparati bene, vogliamo portare a casa i tre punti"



La fascia di capitano

"Sono contento di quello che stiamo facendo. Il mio obiettivo è trasmettere quelle che sono le mie qualità. Non mi sembra giusto parlare della fascia ora, io rispetto chi la sta indossando. La fascia poi è il mio sogno, sapete quanto tengo a questa squadra, ma non è che pensarci mi tolga concentrazione. Anzi, se arrivasse in futuro sarei felice, ma non ci penso"



Milan troppo buono?

"Dobbiamo migliorare, il mister ce lo dice sempre. A volte non fermiamo l'uomo quando dobbiamo e facciamo pochi falli. Però siamo anche una squadra che gioca più di reparto che a uomo e spesso non siamo costretti a fare interventi in cui o prendi la palla o prendi l'uomo. Comunque stiamo cercando di migliorare questo aspetto"



La fase difensiva

"Stiamo cercando di lavorare per migliorare questa fase anche lontano dalla nostra area. Ma siamo più ordinati in campo e sappiamo cosa dobbiamo fare al 100%. Stiamo migliorando e continueremo a farlo"



La reazione dopo l'Atalanta

"Quando non vince, la squadra è arrabbiata e nello spogliatoio c'è l'aria giusta. Non negativa, ma vogliosa di fare di più. Nessuno di noi è contento dei punti che abbiamo in campionato, ma dobbiamo prendere le situazioni negative che ci sono successe per migliorare. La squadra non si adagia"



I 125 anni del Milan

"E' un momento storico per il club. Domenica sarà una giornata speciale e dovremo essere capaci di rendere orgogliosi i tifosi come sempre. Sono sicuro che tutti vogliano dare sempre il massimo per vincere"



Obiettivo Champions

"Dobbiamo essere concentrati su tutte le competizioni. Domani è una gara importante per fare un passo avanti verso gli ottavi. La Champions è una competizione veloce, bella da giocare e vogliamo toglierci delle soddisfazioni, ma non diamo meno importanza al campionato"



Prima della conferenza stampa, Gabbia ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. "Sarà una partita molto importante che ci potrebbe dare la possibilità di portare la nostra classifica in una zona interessante e che potrebbe darci la possibilità di entrare nelle prime 8 - ha detto il difensore rossonero -. Abbiamo questo obiettivo in testa, per noi e per i nostri tifosi". "L'unione che c'è da parte di tutti, anche da parte degli attaccanti, ci dà una mano a subire meno le azioni offensive degli avversari - ha aggiunto parlando della fase difensiva del Milan -. Stiamo ascoltando quello che ci dice il mister, siamo fiduciosi nel poter migliorare ancora la fase di non possesso". "Sono molto felice, oramai è quasi un anno che sono tornato e sono felice - ha continuato parlando dell'importanza dell'avventura al Villarreal -. L'esperienza fuori mi ha aiutato, mi ha fatto capire tante cose come quanto sia bello essere qua. Per questo ho dato ancora di più per meritarmi e per trovare un posto in questa squadra. So che il percorso non si ferma mai, ora sono felice e focalizzato sulla partita di domani".