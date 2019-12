United, frecciata di Shaw a Lukaku: “Bentornato in Europa League”

Niente da fare per l'Inter, che nell'ultimo match della fase a gironi di Champions perde in casa contro il Barcellona e fallisce la qualificazione agli ottavi di finale. A San Siro finisce 2-1 per i catalani, che sbloccano il match con Perez (23') prima del pareggio firmato Lukaku al 44'. I nerazzurri hanno diverse chance per passare in vantaggio, ma nel finale Ansu Fati infila Handanovic (86'). La squadra di Conte retrocede in Europa League.