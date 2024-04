Bayern, Tuchel: "Con l'Arsenal serve una prestazione top, dobbiamo dare tutto"

VERSO BAYERN-ARSENAL

L'allenatore tedesco chiama a raccolta i tifosi: "Abbiamo bisogno di quella spinta in più"

© Getty Images Quella di domani contro l'Arsenal potrebbe essere l'ultima panchina in Champions con il Bayern Monaco per Thomas Tuchel, che ha annunciato da settimane l'addio al club a fine stagione. I tedeschi, però, partono con un leggero vantaggio (il 2-2 dell'andata) e venderanno cara la pelle per non veder sfumare anche l'ultimo obiettivo di una stagione sin qua al di sotto delle aspettative. "Dobbiamo dare tutto. Abbiamo bisogno della passione e della stessa disciplina tattica dell'andata. Vogliamo davvero vincere questa partita ed è estremamente importante che ogni tifoso venga a sostenerci e a spronarci - ha spiegato in conferenza stampa -. Abbiamo bisogno di quella spinta in più per poter battere l'Arsenal".

"Abbiamo un piccolo vantaggio se si considera la nostra esperienza in questa competizione. Ma per trasformarlo in un vantaggio decisivo abbiamo bisogno di prestazioni al top - ha aggiunto Tuchel -. Abbiamo l’opportunità di farlo per fare il prossimo grande passo in questa meravigliosa sfida. Siamo pronti a mettere tutto sul tavolo".

Tuchel ha grande rispetto per l'Arsenal. “Cercano di creare superiorità sulla destra con Saka e Odegaard, ma sono molto fluidi e capaci di cambiare modo di attaccare come abbiamo visto nella loro ultima gara di campionato. All’andata abbiamo giocato con molta attenzione e risolto bene la situazione, ma era solo il primo tempo. In casa abbiamo bisogno di rifare tutto come all’andata. - ha analizzato il tecnico tedesco - Chi dice che dobbiamo andare avanti sbaglia perché ignora il fatto che giochiamo contro l’Arsenal e abbiamo il 50% delle possibilità di passare il turno. Noi vogliamo arrivare nuovamente in semifinale e poi fino in fondo perché la vittoria della Champions addolcirebbe la stagione. Finora noi abbiamo reso sotto le attese, ma non c’è bisogno di questo per essere motivati”.

KANE: "VOGLIO AIUTARE IL BAYERN A VINCERE TROFEI"

"Abbiamo una grande opportunità davanti ai nostri tifosi per tenere viva la stagione e mantenere viva la possibilità di ottenere qualcosa. Abbiamo molti giocatori esperti che hanno giocato partite importanti e dobbiamo tutti farci avanti ed essere pronti in un'atmosfera straordinaria". Così Harry Kane, attaccante del Bayern Monaco, nel corso della conferenza stampa pre-Arsenal. "Dobbiamo imparare dalla partita della scorsa settimana. Abbiamo difeso molto bene e abbiamo reso difficile per l'Arsenal creare occasioni. Nel possesso potevamo controllare un po' meglio la palla - aggiunge - quindi spero che potremo farlo domani sera. Hanno delle grandi minacce a cui dobbiamo stare attenti, ma abbiamo lavorato bene insieme all'andata e ne avremo bisogno ancora. Io spero di segnare e aiutare la squadra, questo club lavora per vincere qualcosa ogni anno".