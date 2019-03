Tre "spie" granata nell'albergo dell'Atletico Madrid, e i social si scatenano

12/03/2019

Caccia alle spie. E' bastato davvero poco, un brevissimo video girato davanti all'ingresso dell'hotel dove alloggia l'Atletico Madrid. Nelle immagini si vedono tre giocatori del Torino, Iago Falque, Meitè e Rincon, mentre entrano salutando calorosamente le persone che ci sono all'entrata. I social e anche i giornali spagnoli ("As" in particolare) si sono scatenati: Simeone ha convocato le sue spie. Magari non è così, ma tutto conta in queste ore di vigilia.