Tottenham, Pochettino: "Vogliamo vincere la Champions per scrivere la storia"

31/05/2019

"Siamo due squadre che si conoscono molto bene, c'è l'ambizione di vincere ovviamente, nel momento in cui arrivi a una finale l'importante è vincerla", ha proseguito in conferenza stampa. "Però abbiamo fiducia in noi stessi, grande rispetto per una grande squadra come il Liverpool, che insieme al Manchester City è la migliore d'Inghilterra. Un anno fa loro sono arrivati in finale, meritano ogni elogio", ha proseguito.



"Klopp è un allenatore incredibile, hanno giocatori fantastici, è un club grandioso e con tantissima storia alle spalle. Però noi dobbiamo cercare di vincere per scrivere la storia, sappiamo benissimo cosa dobbiamo fare".



Sulla formazione e sul possibile impiego di Kane, recuperato, il tecnico degli Spurs non si è sbilanciato: "Non sarà semplice prendere una decisione, ma non è stato facile nemmeno nelle altre partite. Prenderemo le decisioni migliori per cercare di vincere. Alcune scelte possono essere dolorose perche' devi lasciare fuori qualche giocatore".