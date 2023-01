Psg-Juve, fecero saluto nazista e insulto razzista: condannati due tifosi bianconeri

match con il psg

Multa e squalifica per un tifoso, sanzione per l'altro. Archiviato il procedimento verso due altre persone

© Getty Images Due tifosi italiani sono stati condannati martedì a Parigi, uno per aver fatto il saluto nazista, l'altro per aver imitato una scimmia, all'interno del Parco dei Principi durante la partita Paris Saint-Germain-Juventus dello scorso 6 settembre, valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Lo riferisce l'Equipe, secondo cui a incastrare i tifosi bianconeri sono stati i video postati sui social dopo la partita. Per altri due tifosi il procedimento è stato invece archiviato.

Il tribunale parigino ha condannato uno di loro a una multa di 4.000 euro e due anni di squalifica dallo stadio per aver fatto il saluto nazista ai tifosi parigini. Un altro tifoso, 19enne al momento della partita, è stato condannato per insulto razzista a una multa sospesa di 1.500 euro per aver mimato l'atteggiamento di un gorilla, in particolare nei confronti di un tifoso nero del Psg.