"Ti devono congelare, clonare!": Acerbi acclamato dai tifosi all'uscita da San Siro

"Ti devono congelare, clonare!". Lo gridano i tifosi a Francesco Acerbi all'uscita da San Siro dopo la trionfale serata dell'Inter in Champions. Imbottigliato nel traffico con la sua macchina, il difensore nerazzurro viene riconosciuto dai sostenitori nerazzurri impazziti di gioia e festeggiato. Per Acerbi un'altra prestazione maiuscola contro un altro bomber di razza come Harry Kane, come nella gara di andata a Monaco di Baviera. La scena è stata postata dalla moglie del difensore Claudia Scarpari nelle storie su Instagram.