Sturm Graz, Saümel: "L'Atalanta vola, sfruttiamo gli spazi"

"Sarà una partita tosta contro i vincitori dell'Europa League, fisicamente e tecnicamente molto forti con tre giocatori davanti che fanno la differenza. Ma abbiamo un'idea di come giocare e spero che riesca. I ragazzi di Gasperini volano e giocano spesso in superiorità numerica". Jürgen Saümel, allenatore dello Sturm Graz, introduce così la sfida di Bergamo in Champions League: "Dobbiamo avere fiducia in noi stessi, trovare la compattezza, recuperare palla e sfruttare le occasioni quando ne avremo - spiega l'ex giocatore di Torino e Brescia -. Sarà una grande esperienza e sono convinto che entreremo in campo col piede giusto: dobbiamo cercare spazi, siamo in qualche modo armati per domani sera".