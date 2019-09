Slavia Praga,  Trpisovsky ​​​​: "Inter? Primo gigante da affrontare, ma faremo punti"

"Sappiamo che il nostro avversario è l'Inter, ma se ci fossimo voluti arrendere subito non saremmo qui. Vogliamo fare punti". Lo ha detto il tecnico dello Slavia Praga Jindrich Trpisovsky nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con i nerazzurri in Champions League. "Il gruppo è difficile, ci sono grandi squadre che sono giganti ma il nostro obiettivo è rimanere in Europa dopo i gironi. Domani sarà la prima opportunità per fare punti. Da quello che so, penso che Lukaku domani non giocherà. E se non giocherà avremo una preoccupazione in meno. È anche vero però che saremo comunque preoccupati, perché chi dovesse sostituirlo ha caratteristiche diverse ma altrettanto pericolose".

Una convinzione, quella relativa all'attaccante belga, tutta da verificare. Ma Trpisovsky, comunque, guarda anche oltre: “Siamo due squadre profondamente cambiate in estate. Noi sappiamo poco di loro ed è meglio che anche loro non sappiano molto di noi. Fa parte del gioco. Proveremo a fare più punti possibile in questo girone di ferro, a questo livello non si deve sottovalutare nessuno. Lo Slavia vuole lasciare il segno in Europa. Siamo pronti, qualcuno non è al meglio e per questo è rimasto a Praga, ma siamo abbastanza preparati per questa gara: proveremo a imporre il nostro stile consapevoli di avere davanti un avversario molto forte. Sarà difficile, la storia dell’Inter parla chiaro. Per noi è una grande possibilità per imparare”.