Juve, Sarri: "Divertiamoci. Conte? Gli hanno riferito cose sbagliate"

CHAMPIONS LEAGUE

TEMPOREALE

Basso profilo per Maurizio Sarri alla vigilia della sfida con l'Atletico Madrid: "Juve favorita per la Champions? Partiamo per vincere tutte le competizioni. Dobbiamo giocare e divertirci. Ossessione? La fobia non è logica". Polemica chiusa anche con Conte: "Non ho sentito le sue parole perché stavo festeggiando il compleanno di mia moglie... Comunque penso gli abbiano riferito delle cose non vere perché parlavo della Juve e non dell'Inter". Sarri: "Conte? Gli hanno riferito cose sbagliate"

LA CONFERENZA DI SARRI

Su Pjanic

"È a disposizione. I controlli medici hanno evidenziato che non ha nessuna lesione muscolare. Deciderò se farlo giocare o farlo partire dalla panchina".

Sull'ossessione Champions

"Troppe aspettative? Non le sentiamo perché siamo la Juventus e andiamo in campo per vincere tutte le competizioni. Sappiamo anche che ci sono degli avversari attrezzati e in questo momento il calcio italiano non è all'altezza di altri palcoscenici. Dobbiamo affrontare queste partite con determinazione, ma anche leggerezza perché ci dobbiamo divertire. La fobia non è logica".

Su Conte

"Dalla parte del più forte? Non ho sentito niente perché stavo festeggiando il compleanno di mia moglie. Penso che a Conte sia stato riferito qualcosa di errato. Io ho risposto a una domanda sulla Juve, non ho tirato in ballo nessuno. Se Antonio ha risposto è perché gli hanno riferito cose sbagliate".

Juve favorita per la Champions?

"Partiamo per vincerla. Ci sono cinque squadre favorite. Anche l'Atletico ha giocatori di livello e nei 90 minuti può vincere contro chiunque. Arrivare fino alla fine è difficile per tutti e serve anche un pizzico di fortuna".

Su Khedira e Matuidi

"Non vorrei questi due giocatori fossero sottovalutati. Khedira è un giocatore globale, che si può inserire, che può palleggiare. La storia di Matuidi, che è campione del mondo in carica, ci parla di un grande giocatore. Abbiamo dietro giocatori che magari dal punto di vista del palleggio ci danno qualcosa in più, ma dobbiamo aspettare che siano pronti perché hanno una storia particolare negli ultimi mesi. Lo stesso Kehdria ce l'ha, che ha giocato 90 minuti per la prima volta in 8 mesi, Ramsey l'ultima l'ha giocata a marzo e Rabiot non gioca da sei mesi. Sono giocatori da recuperare, li sto vedendo crescere bene in allenamento. Abbiamo sia spada che fioretto a centrocampo, possiamo sparare di tutto".

LA CONFERENZA DI BONUCCI

Su Chiellini e Godin

"Sono due leader. Per noi l'infortunio di Giorgio è stata una grande perdita. Io, De Ligt, Rugani e Demiral dovremo impegnarci per non far sentire la sua mancanza. Anche l'Atletico senza Diego ha perso qualcosa".

Sulla Champions

"Ci arriviamo con tanta energia e motivi perché giocare la Champions è un sogno. Ci aspetta una bella battaglia perché loro in casa hanno qualcosa in più. Noi cercheremo di comandare la partita dal 1' con la loro stessa cattiveria agonistica. A Firenze non abbiamo giocato una grande partita, ma è il passato".

Su De Ligt

"Stiamo vivendo un periodo di adattamento perché Sarri ci chiede cose particolari. E anche io non sono abituato, chiede cose diverse da Allegri. Mi rivedo in lui? Sta facendo un percorso simile al mio. Io da giovane ero avvantaggiato perché sono italiano e sapevo già il contesto. Ho fiducia in lui come in Rugani e Demiral".

Sul clima nello spogliatoio

"Clima tranquillissimo, tutti siamo uniti. Ci siamo divertiti stamattina nei torelli, anche il Pipita. Voglio fare un plauso a Emre Can che si è fermato a fare un altro allenamento da solo perché è un grande professionista".

Sulla vittoria della Champions

"Scambierei lo scudetto con la Champions? Scendiamo in campo per vincere tutto".