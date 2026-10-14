Roma, Gasperini "Ci siamo piantati sul traguardo, Real surclassato in tutto"

"Ci siamo piantati sul traguardo, su calcio d'angolo siamo stati veramente passivi. Abbiamo perso una partita che avevamo condotto". Così Gian Piero Gasperini commenta la sconfitta della Roma contro il Real Madrid. "Se qualcuno non ne poteva più mi sembrava che fossero loro - dice poi l'allenatore giallorosso rispondendo a Mourinho che nella sua intervista aveva detto come la Roma non poteva tenere il ritmo della prima ora per tutta la gara -. Li abbiamo surclassati in tutto, peccato non averne fatti altri e peccato aver preso gol su angolo. Ma valgono anche quelli".
Il problema per Gasperini è anche di personalità. "In queste situazioni di vantaggio siamo vulnerabili - ha spiegato -. Anche lo scorso anno ci succedeva qualche volta. Abbiamo avuto poca personalità e non abbiamo capito che era il momento cruciale della gara". Poi un aggiornamento su Koné e Dybala, usciti entrambi per infortunio. "Manu ha avuto uno stiramento alla coscia, Paulo un risentimento muscolare, vediamo". Saranno valutati nelle prossime ore, ma adesso l'obiettivo della Roma è un altro. "Dobbiamo guardare quello che di buono abbiamo fatto perché per 80 minuti siamo stati superiori in tutto al Real", conclude Gasp.