QUI ROMA

Roma, Gasperini "Ci siamo piantati sul traguardo, Real surclassato in tutto"

Il tecnico giallorosso: "Abbiamo avuto poca personalità"

14 Ott 2026 - 23:49
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

"Ci siamo piantati sul traguardo, su calcio d'angolo siamo stati veramente passivi. Abbiamo perso una partita che avevamo condotto". Così Gian Piero Gasperini commenta la sconfitta della Roma contro il Real Madrid. "Se qualcuno non ne poteva più mi sembrava che fossero loro - dice poi l'allenatore giallorosso rispondendo a Mourinho che nella sua intervista aveva detto come la Roma non poteva tenere il ritmo della prima ora per tutta la gara -. Li abbiamo surclassati in tutto, peccato non averne fatti altri e peccato aver preso gol su angolo. Ma valgono anche quelli". 

Il problema per Gasperini è anche di personalità. "In queste situazioni di vantaggio siamo vulnerabili - ha spiegato -. Anche lo scorso anno ci succedeva qualche volta. Abbiamo avuto poca personalità e non abbiamo capito che era il momento cruciale della gara". Poi un aggiornamento su Koné e Dybala, usciti entrambi per infortunio. "Manu ha avuto uno stiramento alla coscia, Paulo un risentimento muscolare, vediamo". Saranno valutati nelle prossime ore, ma adesso l'obiettivo della Roma è un altro. "Dobbiamo guardare quello che di buono abbiamo fatto perché per 80 minuti siamo stati superiori in tutto al Real", conclude Gasp.

Leggi anche

Mourinho: "Sul 3-1 per tutti la partita era morta, ma morti erano quelli della Roma. Endrick? Impossibile prenderlo in prestito"

roma
gasperini

Ultimi video

00:33
Sarri: "Carnesecchi? Non gli perdono nulla" DICH

Sarri: "Carnesecchi? Non gli perdono nulla"

03:46
DICH GOLLINI POST ROMA-REAL 14/10 DICH

Roma, Gollini: "Difficile da spiegare, sicuramente fa molto male"

00:41
mch seedorf allenatore corinthians

Seedorf riparte dal Corinthians: la presentazione

00:49
DICH AMORIM 2 VIGILIA 14/10 DICH

Amorim: "Camarda è pronto, lui ama giocare nel Milan"

00:52
DICH AMORIM 1 VIGILIA 14/10 DICH

Amorim: "Le critiche sono normali in un grande club. La squadra migliora"

00:55
DICH PAVLOVIC VIGILIA 14/10 DICH

Pavlovic: "Felice e orgoglioso del rinnovo. Il modulo? Basta sapere cosa fare"

02:31
DICH SPALLETTI 1 VIGILIA VIGO 14/10 DICH

Juve, Spalletti: "Vogliamo vivere fino in fondo il percorso europeo, senza tensione"

01:07
DICH CONCEICAO VIGILIA VIGO 14/10 DICH

Conceiçao: "Dobbiamo migliorare tutti, serve fare il possibile per prenderci i tre punti"

00:41
DICH SPALLETTI 2 VIGILIA VIGO 14/10 DICH

Juve, Spalletti: "Fondamentale cambiare, abbiamo una rosa forte"

00:32
Europa League: domani Celta Vigo-Juventus

Europa League: domani Celta Vigo-Juventus

00:28
Europa League: domani Salisburgo-Milan

Europa League: domani Salisburgo-Milan

01:32
Amorim e Spalletti, pressione alle stelle

Amorim e Spalletti, pressione alle stelle

01:39
Champions, stasera serve una Roma "Real"

Champions, stasera serve una Roma "Real"

01:19
Inter, di chi è la colpa?

Inter, di chi è la colpa?

03:43
DICH CARNESECCHI: "DONNARUMMA' E' IL NOSTRO HAALAND"

Atalanta, Carnesecchi: "Donnarumma? È il nostro Haaland"

00:33
Sarri: "Carnesecchi? Non gli perdono nulla" DICH

Sarri: "Carnesecchi? Non gli perdono nulla"

I più visti di Champions League

Pepo Martinez da 4, incubo Bastoni e si salvano in pochissimi: le pagelle di Inter-Club Brugge

DICH CHIVU 1 PRE BRUGES: "LO STATUS DELL'INTER CI IMPONE DI LOTTARE PER LA CHAMPIONS" EDL

Chivu: "Lo status dell'Inter ci impone di sognare"

Tresoldi abbatte l'Inter: il Bruges scappa, Lautaro (doppietta) e Bonny non bastano per la rimonta

Allegri duro: "Si può perdere, ma non in questo modo. Difendere è diventata una vergogna..."

Le 'quote' per Top-8 e Playoff: per Inter e Napoli la soglia ottavi si è fatta proibitiva

Mourinho: "Io e la Roma saremo avversari, mai nemici. Vinicius? Fa male al cuore vederlo così"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:58
Roma-Real, Endrick racconta: "Ero in panchina a parlare con Dio e quando mi sono girato mi hanno chiamato"
23:54
Roma, Soulé: "Non ho parole, reagiamo subito"
23:44
Champions da brividi: perdono quattro italiane su quattro, è la prima volta nella storia. L'Italia piange
23:06
Champions League, il City va ko ma Donnarumma para un rigore a Ferran Torres
23:04
Champions League, incredibile all'Olimpico: il Real segna tre gol da corner in sette minuti, Roma ko