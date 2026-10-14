Roma, Gasperini "Ci siamo piantati sul traguardo, Real surclassato in tutto"

Il problema per Gasperini è anche di personalità. "In queste situazioni di vantaggio siamo vulnerabili - ha spiegato -. Anche lo scorso anno ci succedeva qualche volta. Abbiamo avuto poca personalità e non abbiamo capito che era il momento cruciale della gara". Poi un aggiornamento su Koné e Dybala, usciti entrambi per infortunio. "Manu ha avuto uno stiramento alla coscia, Paulo un risentimento muscolare, vediamo". Saranno valutati nelle prossime ore, ma adesso l'obiettivo della Roma è un altro. "Dobbiamo guardare quello che di buono abbiamo fatto perché per 80 minuti siamo stati superiori in tutto al Real", conclude Gasp.