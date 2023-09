Real Sociedad, Alguacil: "Se pensiamo alla forza dell'Inter è meglio non giocare, ma..."

© afp

L'Inter che arriva alla sfida d'esordio del girone di Champions è squadra che incute rispetto e timore. Ne è consapevole e convinto il tecnico della Real Sociedad Imanol Alguacil: "Siamo pronti. Ma dobbiamo esserlo nel momento giusto e il momento è domani. Per me non è il risultato, è il come si gioca, indipendentemente dall'avversario. Non serve a niente farlo un giorno per fasi o momenti: serve regolarità e continuità per essere una squadra affidabile e di alto livello". L'importante per Alguacil è che la squadra non si snaturi, puntando sui propri punti di forza, mantenendo intatta la propria identità: "Preferisco non parlare dell'Inter - ha proseguito il tecnico in conferenza stampa - perché se parliamo della forza dell'Inter o dei suoi grandi giocatori, alcuni dei miei potrebbero pensare che sia meglio non scendere in campo. Ma è esattamente il contrario, dobbiamo essere noi stessi. L'anno scorso hanno giocato la finale e avrebbero potuto vincerla, stanno dominando in Serie A ma dobbiamo scendere in campo con molto rispetto, umiltà e consapevolezza che si tratta della Champions League in casa nostra, qualcosa di speciale e diverso. Dobbiamo godercela, ma per competere".