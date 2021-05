Real Madrid, bufera su Hazard che ride e scherza dopo la sconfitta

Non solo una prestazione decisamente incolore, ma anche una beffa nel finale. Eden Hazard ha fatto infuriare, e di brutto, i tifosi del Real Madrid. Che, non solo hanno dovuto mal digerire il ko contro il Chelsea con relativo addio alla finale col City di Guardiola, ma hanno anche visto uno dei giocatori più costosi degli ultimi anni (120 milioni di euro), ridere e scherzare con gli ex compagni di squadra a fine partita. L'idillio, mai nato in realtà, con i Blancos sta per finire.