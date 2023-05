Real Madrid, Ancelotti: "Sensazioni positive per la finale"

REAL MADRID

Il tecnico dei Blancos dopo l'1-1 del Bernabeu: "Loro avranno il vantaggio del campo, ma se ripetiamo la prestazione di oggi... L'arbitro? Poco attento"

"Dopo il vantaggio è stato il momento dove abbaino giocato meglio. Su un'azione isolata e un tiro da fuori hanno pareggiato. La vittoria sarebbe potuta essere meritata", ha aggiunto Ancelotti, che poi ha criticato l'arbitro Soares Dias, che lo ha ammonito dopo il pari degli inglesi: "L'arbitro è stato poco attento nella gestione dei cartellini. Era poco attento. In una semifinale devi essere attento".

Infine si torna su Milan-Inter: "E' una bella semifinale. Il ricordo va al 2003 che è stata una semifinale molto sofferta. E' bello che torni in Europa un derby molto bello. Con tutto il rispetto per l'Inter, non posso non dire forza Milan. Speriamo di vederci a Istanbul".

Vedi anche Champions League Champions League: Real Madrid-Manchester City 1-1, De Bruyne risponde a Vinicius