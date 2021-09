Real, Ancelotti: "L'Inter ha nuovi stimoli, ma noi vogliamo vincere"

VERSO INTER REAL MADRID

Il tecnico dei Blancos alla vigilia della sfida di San Siro: "Alaba e Modric ok, Marcelo e Bale non ci saranno"

Carlo Ancelotti torna a San Siro da avversario dell'Inter e mette subito le cose in chiaro: "Il Real Madrid vuole vincere la Champions" ha detto il tecnico dei Blancos nella conferenza stampa della vigilia. "Una competizione che dà grandi sensazioni al madridismo, una coppa che per me è speciale - ha aggiunto - La squadra sta bene, contro il Celta abbiamo fatto bene, ma domani sarà un'altra storia. L'Inter ha la struttura dello scorso anno anche se ha un nuovo allenatore. È una squadra che gioca bene, sarà una partita aperta e speriamo di essere competitivi".

"La Champions per me è speciale, l'ho vinta da calciatore e mi sono rimasti ottimi ricordi, così come quando l'ho vinta da allenatore, soprattutto la Decima - ha detto Ancelotti, che però teme la squadra di Inzaghi - La struttura è la stessa, hanno perso giocatori importanti e preso giocatori importanti e hanno nuove metodologie di lavoro che danno nuovi stimoli". Concentrato solo sulla sfida coi nerazzurri anche Karim Benzema, che allontana le voci di mercato su Mbappé ("Se ne è parlato tanto, ma io voglio pensare solo alla partita di domani") e ammette di pensare al Pallone d'Oro: "E' il sogno di tutti i giocatori e ovviamente anche il mio, ma l'importante è ciò che faccio con i miei compagni, voglio vincere titoli".

Al fianco dell'attaccante francese non ci sarà però uno dei componenti della BBC che recentemente ha scritto la storia: "Bale ha avuto un problema durante l'allenamento e sarà fuori qualche giorno - ha annunciato Ancelotti - Marcelo stava bene, si è allenato bene, poi a fine sessione ha avuto un problemino che non gli ha permesso di essere qui. Alaba si è allenato individualmente - ha aggiunto - oggi lavorerà con la squadra. Vedremo ma penso possa giocare. Modric si riposerà, ma fino a domani sera alle 20.30".

A proposito di singoli, si è parlato molto della crescita di Vinicius: "Cerco di trattare Vinicius come tutti gli altri, gli chiedo di essere concentrato e focalizzato sul lavoro. Ora ha fiducia e sta bene fisicamente, magari i momenti brutti gli stanno dando ulteriore motivazione oggi - ha detto di lui il tecnico, mentre Benzema lo ha incoronato - Vini è un giocatore forte, è cresciuto e in questo inizio di Liga sta segnando molto. Io sono sempre al suo fianco, ci parlo, se posso ci parlo e lo consiglio perché è un giocatore top".

"Da piccolo è vero ero tifoso dell'Inter, ho fatto anche un provino per loro. Poi quando ero al Milan i derby erano speciali, è sempre stato un avversario di grande rispetto", ha concluso Ancelotti.

Vedi anche Champions League Inzaghi: "Opportunità per scrivere una pagina importante. Ottimismo per Bastoni"