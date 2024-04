Quarti atto II: tocca a Psg-Barcellona e Atletico-Dortmund

CHAMPIONS LEAGUE

Stasera altri due grandi sfide, con Mbappé e Luis Enrique tra passato e futuro e i rimpianti interisti puntati sul Civitas Metropolitano

Dieci gol in due partite con l'apoteosi di Real Madrid-Manchester City. I quarti di finale di Champions League sono partiti col botto e stasera si potrebbe replicare. Gli occhi saranno tutti puntati sul Parco dei Principi, dove il Psg affronterà il Barcellona, in quello che potrebbe essere il primo "Clasico" per Kylian Mbappé, pronto a trasferirsi al Real Madrid nella prossima stagione. L'attaccante francese è la grande stella di una sfida che lo oppone a un altro grande bomber, seppure in fase calante, come Robert Lewandowski.

Ma sarà una sfida al suo passato anche per Luis Enrique, che ritrova il Barcellona, giustiziere del Napoli, con cui ha dominato in Europa. Insomma, una partita densa di significati tra futuro e passato del calcio spagnolo oltre a rappresentare una "porta" per le semifinali della massima competizione europea. Sulla carta il Paris sembrerebbe avere un piccolo vantaggio, ma quando si arriva a questo punto della Champions, non ci sono partite e risultate scontati.

Ancor di più se si guarda al confronto del Civitas Metropolitano tra Atletico Madrid e Borussia Dortmund. Entrambe non stanno vivendo una grande annata e puntano tutto su un exploit in Europa. Proprio per questo, il quarto di finale meno nobile del tabellone potrebbe regalare equilibrio ed emozioni. Senza stelle di livello assoluto, spagnoli e tedeschi punteranno tutto sul collettivo e la voglia di continuare a sognare. Una partita che seguiranno con grande curiosità e probabilmente altrettanto rimpianto, i tifosi dell'Inter, dopo che proprio l'Atletico ha eliminato ai rigori i prossimi campioni d'Italia.