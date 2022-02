Tensione Psg-Real per Mbappé, pranzo di fuoco tra Perez e Al-Khelaifi

CHAMPIONS LEAGUE

Saltata la cena inizialmente concordata, i due presidenti e i dirigenti si sono visti al pranzo Uefa quando non sono mancate accuse

Tensione alle stelle tra Psg e Real Madrid in vista del primo round degli ottavi di Champions League in programma questa sera al Parco dei Principi. La grande cena di gala in programma lunedì sera in un famoso ristorante della Ville Lumière tra Florentino Perez e Nasser Al-Khelaifi è stata infatti annullata all'ultimo momento confluendo nel solito pranzo di cortesia prima delle sfide europee con tanto di accuse incrociate a tavola. Tutto a causa della corte spietata dei Blancos nei confronti di Kylian Mbappé e delle differenti posizioni sul progetto Super League. Getty Images

Uno scontro totale che conferma i rapporti tesi tra i due club e la rivalità non solo in campo per la Champions, ma anche sul mercato e nella "stanza dei bottoni" dell'Uefa per disegnare il futuro del calcio europeo. Come previsto dall'etichetta delle grandi sfide europee, Nasser Al-Khelaifi e Florentino Perez avrebbero dovuto incontrarsi lunedì sera al Guy Savoy, il miglior ristorante del mondo nel 2020, ma poi è saltato tutto.

L'incontro è avvenuto il giorno seguente al ristorante Pavyllon, all'inizio degli Champs-Elysees. E a tavola la tensione non è scesa affatto. Il primo ad arrivare è stato Leonardo, poi si sono presentati Al Khelaifi e la maggior parte della dirigenza del Real. L'ultimo a varcare la soglia del ristorante è stato Florentino Perez, poi la discussione si è subito accesa. Il primo a parlare della questione Mbappé è stato Leonardo, palesando l'irritazione del Psg e innescando il faccia a faccia.

Il direttore sportivo ha accusato il Real Madrid di avere contattato l'attaccante quando non aveva il diritto di farlo. Accuse a cui i Blancos non avrebbero risposto direttamente, cercando di ricucire i rapporti tra i club dopo le ferite lasciate dalla trattativa col bomber. Atteggiamento molto cauto, anche perché Perez non ha ancora accantonato l'idea della Super League e non vuole affatto rompere con Nasser Al-Khelaifi.