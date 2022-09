Psg, Mbappé sul caso Pogba: "Mi ha chiamato, credo alle sue parole"

Kylian Mbappé affronterà la Juventus nel primo match del Gruppo H di Champions League con il suo Psg, ma alla vigilia dell'incontro è stato inevitabile parlare del caso Pogba, delle dichiarazioni del fratello Mathias e dei presunti rituali contro di lui: "Se tutto questo può cambiare il mio rapporto con Paul? No perché a oggi preferisco credere alle sue parole - ha spiegato il fuoriclasse francese in conferenza -. Mi ha chiamato e mi ha raccontato la sua versione. È la sua parola contro quella di suo fratello, ma do fiducia al mio compagno nell'interesse della nazionale. A oggi ha già dei problemi, non ne voglio aggiungere altri".