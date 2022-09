Psg, Marquinhos: "Squadre italiane tattiche e fisiche, con la Juve sarà dura"

VERSO PSG-JUVE

Il difensore brasiliano alla vigilia del match coi bianconeri: "In Serie A sempre pronti a lottare, sanno metterti in difficoltà"

Marquinhos non sottovaluta la Juventus. L'ex difensore della Roma, che conosce bene la Serie A, ha parlato ai microfoni di PSG TV alla vigilia del primo match del Gruppo H di Champions League, analizzando così la sfida coi bianconeri in programma martedì sera: "È sempre una squadra difficile da affrontare - ha detto il difensore brasiliano -. Le italiane lavorano molto sulla tattica e sulla fisicità. Sono sempre pronte a lottare emettono in difficoltà gli avversari".

Il capitano dei parigini ha poi parlato più in generale della competizione, a cui la sua squadra si presenta indubbiamente come una delle favorite: "La Champions è sempre emozionante. È una competizione molto importante da giocare, dopo che il mondo intero ha assistito al sorteggio. È bello scoprire i nostri avversari e poi iniziare a pensare alle partite. Ogni gara ha la sua storia. Alcune partite sono più difficili di altre e con l’esperienza si conosce meglio il feeling. Conosciamo bene l’atmosfera e le tensioni che possono manifestarsi in una gara".

Nonostante una rosa stellare, in cui spiccano Messi, Mbappé e Neymar, il capitano del Psg sa che nulla deve essere dato per scontato: "Non esiste una formula magica. Il calcio è magico proprio perché non si sa mai cosa accadrà, ci sono sempre sorprese e devi esser pronto a tirarne fuori sempre il lato positivo delle cose. È una competizione importante per noi, per i tifosi e per il mondo intero. È qualcosa didiverso. Tutte le grandi squadre ci giocano, questo è ciò che la rende così importante".