Premi Champions: Van Dijk batte Messi e CR7, è lui il miglior giocatore

I RICONOSCIMENTI

È Virgil Van Dijk il giocatore più forte della scorsa Champions League. Il difensore olandese del Liverpool con una stagione pazzesca ha battuto niente meno che Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. "Ho lavorato duro per raggiungere questi traguardi, battere due campioni mi rende pieno d'orgoglio", le parole del centrale dei Reds. Liverpool che sorride anche con Alisson nominato miglior portiere. Alla Pulce del Barcellona la consolazione di essere il miglior attaccante, mentre il portoghese della Juve è rimasto a bocca asciutta.

Miglior portiere della scorsa Champions League non poteva che essere Alisson Becker che ha guidato il Liverpool fino alla vittoria di Madrid.

Stagione pazzesca percoronata anche con il premio di miglior difensore della scorsa Champions League: "Me ne sono reso conto in vacanza, ora è cominciata la nuova stagione e siamo motivati. Abbiamo già vinto una Champions a Istanbul". L'olandese ha battuto lo juventino De Ligt e Alexander-Arnold.

A centrocampo vinceche con la maglia dell'Ajax ha regalato geometrie da urlo e ha stregato il Barcellona.

Miglior attaccante ancora una volta Lionel Messi.

A Eric Cantona è toccato il premio del Presidente Uefa. Aleksander Ceferin ha scelto l'ex stella del Machester United perché "mette anima e cuore nelle cause in cui crede". "Questo non è solo un premio alla carriera ma è anche un riconoscimento alla persona che ha dimostrato di essere - un uomo che rifiuta i compromessi, che si batte per i suoi valori, che dice ciò che pensa e che, in particolare, ci mette cuore e anima nel sostenere le cause in cui crede", ha concluso il presidente Uefa. Tra i vincitori del passato di questo prestigioso premio ci sono ex calciatori come Alfredo Di Stefano, Sir Bobby Charlton, Eusebio, Raymond Kopa, Paolo Maldini, Johan Cruyff, Francesco Totti e David Beckham.