Porto, Conceiçao: "Siamo solo a metà, al ritorno non ci difenderemo e basta"

QUI PORTO

"Dispiace per il gol perché fino al 70' la Juve l'abbiamo bloccata e non aveva costruito niente"

"Abbiamo fatto una gara di buon livello, ma siamo solo a metà e dobbiamo essere così forti in tutti i momenti per passare ai quarti di finale". Il tecnico del Porto Sergio Conceicao si gode la vittoria nel primo atto contro la Juve ma tiene alta la guardia. "Dispiace per il gol perché fino al 70' la Juve l'abbiamo bloccata e non aveva costruito niente - ha aggiunto - Abbiamo fatto una buona gara difensiva con un pressing alto, abbiamo provato a bloccare Rabiot, Chiesa, le loro individualità che sono importanti".

"Sul gol abbiamo fatto un errore e contro una squadra di campioni poi prendi gol - ha proseguito Conceiçao - Al ritorno dobbiamo essere rigorosi a livello difensivo, sempre concentrati, perché sono loro a dover fare il risultato. Poi vedremo chi gioca anche nella Juve, ma noi la studieremo bene e faremo il massimo per passare il turno. Non andremo là per difenderci e basta". E sul futuro: "Io in Italia? Non lo so, non si sa mai...".