Per la Champions e per il Mondiale: Napoli, vale tutto

CHAMPIONS LEAGUE

Azzurri a Barcellona per l'impresa: dopo l'1-1 dell'andata serve un successo per superare il turno e assicurarsi un posto nel Mondiale per Club

Non conta tanto, vale proprio tutto. La nottata del Napoli ha un peso specifico unico, con tre traguardi da raggiungere in un colpo solo contro un Barcellona che sarà anche favorito ma che, e basta leggere i quotidiani spagnoli per capirlo, ha un'enorme paura di fallire l'obiettivo. Tutto vuol dire quarti di Champions per il secondo anno consecutivo, Mondiale per Club e ranking, con le italiane giustamente molto attente al punto numero tre. Ma partiamo dal Mondiale, per questioni economiche e di prestigio al centro dei pensieri di Aurelio de Laurentiis.

Nel nuovo format, che prenderà vita nel 2025 e porterà parecchi soldi nelle casse delle partecipanti, restano due posti da assegnare: uno per Atletico Madrid o Barcellona, l'altro, appunto, per Napoli o Juventus. Al momento gli azzurri devono recuperare 5 punti ai bianconeri: considerando che la vittoria vale due punti e il passaggio del turno uno (come i pareggi), le opzioni a disposizione dei campioni d'Italia non sono moltissime. Devono vincere con il Barcellona (3 punti) e, nei quarti, vincere una delle due partite o pareggiarle entrambe. A pari punti con la Juve, il regolamento premia il miglior piazzamento nella Champions in corso e la Juve, che non partecipa, sarebbe quindi scavalcata dal Napoli.

Tutto però passa dalla serata di Barcellona. Xavi ha ragione a dire che rispetto alla gara del Maradona le cose sono cambiate: gli azzurri stanno crescendo, lentamente, ma stanno crescendo, e poco alla volta stanno ritrovando i meccanismi dello scorso anno. Non sono ancora brillantissimi come nella stagione dello scudetto, ma nemmeno più malridotti come nei mesi della gestione Garcia-Mazzarri. Insomma, facile non sarà, ma le possibilità che Osimhen e compagni facciano un'impresa ci sono eccome. Anche perché, dall'altra parte della barricata, anche il Barcellona, o forse ancora di più il Barcellona, ha nella Champions l'ultimo obiettivo possibile per salvare una stagione sufficientemente da buttare. E l'ansia, come detto, si respira profondamente.

L'ultimo punto è il ranking, che al Napoli interessa il giusto (ma deve interessare): più squadre le italiane manderanno avanti in coppa, più aumenteranno le possibilità di fare punti e di tenersi uno dei primi due posti (attualmente siamo primi) che valgono una quinta squadra in Champions. Anche perché Napoli e Inter, contro due spagnole, potrebbero allargare il distacco proprio dagli iberici in questa classifica. Come detto, quindi, vale davvero tutto. E sbagliare non è proprio possibile.



