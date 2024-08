Nuova Champions League, il Milan sorride: seconda fascia al sorteggio grazie alla Dinamo Kiev

LA NOVITA'

L'eliminazione dei Rangers ai preliminari ha evitato ai rossoneri di finire in terza fascia, raggiungendo Juventus e Atalanta in seconda

Il Milan è ufficialmente in seconda fascia nel sorteggio di Champions League che darà vita al nuovo format della competizione. I rossoneri per aver evitato la terza urna devono ringraziare la Dinamo Kiev che nei turni preliminari ha eliminato gli scozzesi dei Rangers, squadra che se si fosse qualificata per via del miglior ranking nelle ultime stagioni avrebbe declassato i ragazzi di Fonseca. In seconda fascia il Milan raggiunge Atalanta e Juventus tra le italiane.

A partire dalla stagione 2024/25, la Champions League adotterà un nuovo formato per la fase campionato (precedentemente nota come fase a gironi), coinvolgendo 36 club. Questo cambiamento permetterà a quattro squadre in più di partecipare alla competizione europea per club più prestigiosa. Con il nuovo sistema, ogni squadra giocherà otto partite contro otto avversarie diverse, invece delle sei partite contro tre squadre previste dal vecchio formato. Questo nuovo approccio garantirà ai tifosi partite più competitive ed equilibrate durante tutta la fase campionato.

Le squadre saranno suddivise in quattro fasce, determinate in base al coefficiente del club all'inizio della stagione (con l'eccezione della detentrice del titolo della UEFA Champions League, che sarà sempre in fascia 1). Ogni squadra verrà sorteggiata per affrontare due avversarie per fascia, giocando una partita in casa e una in trasferta. Anche l'UEFA Europa League adotterà un sistema simile, mentre nella UEFA Conference League ogni squadra affronterà sei avversarie, una per ognuna delle sei fasce. Durante la fase campionato, le squadre non potranno affrontare avversarie dello stesso paese e saranno sorteggiate contro un massimo di due club della stessa nazione.

Il nuovo format della Champions League richiede un sorteggio completamente ripensato rispetto al passato. Le 36 squadre verranno sorteggiate manualmente utilizzando le tradizionali palline fisiche. Tuttavia, per ogni squadra estratta, un software dedicato selezionerà casualmente le otto avversarie nelle quattro fasce, mostrando i risultati sia sullo schermo della sala sorteggio sia in televisione. Lo stesso software determinerà anche quali partite verranno giocate in casa e quali in trasferta, semplificando e velocizzando l'intero processo di sorteggio.

LE SQUADRE QUALIFICATE AL 14 AGOSTO