Napoli, riecco Ancelotti e lo spauracchio Real. Bonucci-Union? Porta bene

Il tecnico italiano torna a Napoli dopo un addio non proprio sereno: i Blancos non hanno mai perso. Primi confronto con Union Berlino e Braga

© sportmediaset 1 di 13 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Sorteggio di livello per il Napoli nella Champions League 2023/24: di sicuro l'incrocio più affascinante, e complicato, è quello che porterà la squadra di Rudi Garcia contro il Real Madrid. Sicuramente per la forza della squadra che ha in bacheca più Champions di tutte, ben quattordici, ma anche per la cabala, visto che nei quattro precedenti europei sono arrivate tre sconfitte e un pareggio. In più c'è la variabile Carlo Ancelotti, allenatore a Napoli tra il 2018 e 2019, che non aveva mai legato del tutto con l'ambiente napoletano e soprattutto con Aurelio de Laurentiis, rapporto culminato nell'esonero del dicembre 2019 con la questione dell'ammutinamento dello spogliatoio del mese precedente.

Sono invece complete novità gli incroci con Union Berlino e Braga. L'Union si è appena rafforzata con Robin Gosens dall'Inter e Leonado Bonucci dalla Juventus (ma l'ex difensore azzurro ha perso ben 8 partite contro il Napoli in carriera), due elementi che danno ulteriore esperienza e solidità a una squadra partita con due vittorie su due in Bundesliga dopo la clamorosa annata precedente con il quarto posto e la prima storica qualificazione in Champions. Merito pure del tecnico Fischer, un autentico eroe a Berlino: ha prima portato la squadra in Bundes per poi regalarle l'Europa League e la partecipazione alla coppa dalle grandi orecchie.

Da non sottovalutare neppure il Braga di Artur Jorge, prima giocatore e ora allenatore dei lusitani. Ben organizzata, gioca un 4-3-3 offensivo con cui è riuscita a superare Backa Topola e Panathinaikos nei playoff. La stella è Abel Ruiz, cantera del Barcellona, talento spagnolo mai sboccato del tutto: attaccante molto tecnico, non è un killer dentro l'area di rigore ma fa paura quando parte in progressione.

LE STATISTICHE

Il Napoli non ha vinto nessuno dei quattro precedenti contro il Real Madrid in competizioni europee (1N, 3P): un pareggio interno (1-1) e una sconfitta esterna (2-0) nel primo turno della Coppa Campioni 1987/88 e due sconfitte (entrambe per 3-1) negli ottavi di finale della Champions League 2016/17.

Il Napoli ha vinto solo due degli otto confronti contro squadre spagnole in Coppa dei Campioni/Champions League (2N, 4P), entrambe contro il Villarreal nella fase a gironi della Champions League 2011/12 (due successi per 2-0).

Primo incontro tra Napoli e Sporting Braga in competizioni europee: in generale, gli Azzurri ha perso solo due delle 12 sfide contro squadre portoghesi in Europa (6V, 4N), entrambe in Coppa UEFA/Europa League (2-0 in trasferta v Benfica nel 2008/09 e 0-1 fuori casa v Porto nel 2013/14).

Primo confronto tra Napoli e Union Berlino in Europa: la squadra partenopea è rimasta imbattuta in cinque delle ultime sei occasioni in cui ha incrociato una squadra tedesca in competizioni europee (4V, 1N), comprese le ultime due in Champions League della passata stagione, quando eliminò l’Eintracht Francoforte agli ottavi di finale con un punteggio complessivo di 5-0.

Il Napoli è una delle squadre contro cui Leonardo Bonucci ha perso più incontri in Serie A: otto sconfitte in 22 partite contro la formazione partenopea nel massimo campionato italiano (4N).

Carlo Ancelotti - che ha allenato il Napoli tra il 2018 e il 2019 - non ha mai affrontato gli Azzurri da allenatore in Champions League: in Serie A vanta invece 10 precedenti contro i campani, con sette vittorie, un pareggio e due sconfitte.