Napoli, Ancelotti: "Vittoria che ci dà consapevolezza"

DALLO SPOGLIATOIO

Vittoria fondamentale per il Napoli in Champions League, un 3-2 in casa del Salisburgo che fa felice Ancelotti: "Sapevamo che per vincere qui servivano sacrificio e personalità, ho avuto risposte importanti - ha commentato a fine partita -. Sono felice perché abbiamo dimostrato di essere competitivi". Decisivi Mertens e Insigne: "E' stata una grande serata per Dries, ma anche per Insigne: a Lorenzo avevo predetto che sarebbe stato decisivo". Ancelotti: "Insigne? Gliel'avevo detto..."

"La partita è andata come avevo previsto - ha continuato poi Ancelotti in conferenza stampa -. Abbiamo cercato di difendere più bassi, poi forse nella prima parte del secondo tempo abbiamo allentato un po' troppo la pressione, poi ci siamo ripresi e anche chi è entrato ha fatto molto bene. Sapevamo che ci sarebbe stato da soffrire per novanta minuti, nessuna sorpresa perché il Salisburgo - soprattutto in casa - è molto temibile. Abbiamo tenuto testa molto bene e con tutte le nostre energie, l'abbiamo ripresa e ora abbiamo un piccolo vantaggio".

Mertens ha scritto la storia del Napoli: "Lo ha fatto nella serata migliore per lui e per noi. Ora dobbiamo affrontarli in casa con un piccolo vantaggio avendo vinto qui. Insigne? Gli avevo detto alla vigilia che non sapevo quanto avrebbe giocato, ma lo avrebbe fatto e sarebbe stato determinante. Sapevo che avrebbe deciso la partita".

Un successo del genere può segnare la svolta stagionale: "Questo tipo di vittorie danno consapevolezza su quello che possiamo fare. E' stato il successo di quei giocatori che hanno giocato meno nell'ultimo periodo, come Luperto. Lui è il simbolo di questa vittoria, ha dimostrato sicurezza e applicazione ed è stato un messaggio per tutti".