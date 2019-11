Napoli, Ancelotti: "Ottima serata, AdL ha ringraziato tutti"

QUI NAPOLI

E' soddisfatto Ancelotti dopo il pari col Liverpool. "Non era facile - ha spiegato il tecnico del Napoli -. Abbiamo sofferto e ci siamo abbassati, ma col Liverpool bisogna giocare così se si vuole restare vivi". "il Ora il girone si è messo bene - ha aggiunto -. E' stata un'ottima serata". Poi sulla situazione nello spogliatoio e i rapporti con AdL: "Il disgelo? C'è già. L'ambiente è sano e il presidente ha ringraziato tutti".

"Non sono sorpreso dalla prestazione. Ma dobbiamo lavorare e concentrarsi - ha continuato Ancelotti -. Questi sono grandi palcoscenici dove si dà tutto. Non sempre ci siamo riusciti in campionato. Ma stiamo uscendo piano piano da questo momento delicato". "E' un ambiente sano. Soprattutto dentro lo spogliatoio e nella volontà di uscire da questa situazione - ha aggiunto -. Ci sono state molte critiche e ce ne saranno altre. Bisogna essere più obiettivi". "Nel calcio i momenti di difficoltà ci sono - ha proseguito Carletto -. L'importante è non perdere la testa. E noi non l'abbiamo persa. La strada è quella giusta".

Poi sull'assetto tattico della squadra vista contro il Liverpool: "Sono cambiati gli interpreti, ma non è cambiata l'identità della squadra. Il sistema è rimasto un 4-4-2 un po' più coperti. Il Liverpool se ha poco campo diventa una squadra più controllabile. Siamo stati solidi e con la testa giusta". Infine una battuta su De Laurentiis: "Ho sentito il presidente ed era molto contento. Ha voluto ringraziare tutti per la bella partita". "Il disgelo con la società? C'è già... anche se stasera faceva freddo a Liverpool...", ha concluso Ancelotti.