Milan, San Siro decisivo ma non sarà sold out: in arrivo 4500 tifosi olandesi

La sicurezza è stata ed è la priorità per la prefettura e non solo, proprio per evitare il devasto occorso nella capitale. Da allora alla tifoseria olandese, come ricordato dall'allenatore ad interim Bosschaart, non è più stata ammessa nelle trasferte italiane e l'invito al rispetto, si spera venga seguito. Per prevenire incidenti però la Questura ha imposto delle misure anche al Milan, tra queste la vendita riservata solo a possessori della carta Cuore Rossonero da tempo con il divieto di cambio nominativo. Questo limite unito all'orario scelto dalla Uefa per il calcio d'inizio - ovvero le 18:45 che già in passato ha avuto un impatto sulla presenza degli spettatori - hanno contribuito alle difficoltà di riempimento del Meazza.