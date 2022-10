Milan, Pioli: "Col Salisburgo giocheremo per vincere"

QUI MILAN

Il tecnico rossonero dopo il 4-0 alla Dinamo Zagabria: "La crescita passa dalla qualificazione"

Il Milan di Pioli torna dalla trasferta di Zagabria in Champions League con tre punti e quattro gol alla Dinamo: "Questa è una vittoria pesante e lo sappiamo, ma sono contento di come abbiamo affrontato le difficoltà di questo match - ha commentato il tecnico rossonero - riprendendo ad attaccare con molti giocatori". Ai rossoneri serve un punto per qualificarsi agli ottavi: "La nostra crescita passa dalla qualificazione e anche contro il Salisburgo dovremo giocare per vincere, con la nostra mentalità".

La sfida di San Siro nasconde insidie nonostante due risultati a disposizione su tre: "Non so se è un'arma a doppio taglio questa cosa - ha proseguito Pioli -, ma non siamo costruiti mentalmente né tecnicamente per gestire le partite. Dovremo giocare al meglio per vincere".

Tra i protagonisti a Zagabria c'è stato Gabbia: "Il mio è un gruppo forte e voglio sottolineare la serietà di Matteo, ma anche le sue doti. Ha senso della posizione, fisicità e bravura nei duelli aerei. Ha sempre lavorato al meglio e si sta prendendo ciò che merita".

Nella sua Croazia, Rebic ha giocato sulla destra mostrando nuovamente la duttilità tattica: "Ante è forte e intelligente, quando sta bene fisicamente devo sfruttarlo perché è forte". Chi invece ha faticato ancora è De Ketelaere: "Sono soddisfatto, l'ho tolto solo perché ammonito".