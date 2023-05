Milan: Leao continua le cure, domani mattina il provino decisivo

Leao sì o Leao no? Il dubbio in casa Milan non è ancora sciolto. Stefano Pioli e staff medico predicano prudenza, il portoghese invece scalpita ed è ottimista. Decisivo sarà un provino che verrà svolto domani mattina a poche ora dal derby contro l'Inter. L'attaccante rossonero sta continuando le cure per recuperare dall'elongazione all'adduttore rimediata sabato e infatti non ha preso parte alla rifinitura di Milanello con i compagni, entrando in campo poi in seguito con il preparatore per lavorare a parte. La speranza è quella di averlo almeno in panchina e valutare poi a gara in corso il suo ingresso.