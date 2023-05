Derby Champions, Kaladze: "Conterà la tensione mentale e fisica"

L'INTERVISTA

L'ex difensore fu protagonista nel 2003: "Cosa che capita poche volte nella vita. Tifo Milan, ma non ci sono favoriti"

Venti anni dopo l'ultima volta in semifinale di Champions League è ancora Milan-Inter. Il Derby di Milano è già stato vissuto da diversi protagonisti dell'epoca e tra loro c'è Kakhaber Kaladze, ex difensore del Milan che ha parlato in esclusiva a SportMediaset: "Mi fa piacere rivedere un derby a questo livello, è qualcosa che capita poche volte nella storia di una città". Una settimana di tensione massima a Milano: "Impossibile fare pronostici. Tifo i rossoneri, ma conteranno tensione mentale e fisica".

Per Kaladze, oggi impegnato in politica nel proprio paese, questo Derby tra Milan e Inter che vale l'accesso alla finale di Champions League è un segnale positivo per tutto il calcio italiano: "Questa sfida è qualcosa di adrenalinico per tutto l'ambiente, anche considerando che tornerà a esserci una italiana in finale. La dimostrazione che il calcio italiano, nonostante le difficoltà post Covid, è tornato ai livelli degli anni passati" ha ribadito Kaladze a SportMediaset.

Impossibile fare pronostici per l'ex difensore: "Io tifo Milan, il mio cuore sarà sempre rossonero. Le due squadre però hanno le stesse possibilità di passare il turno. Conterà molto la tensione fisica e mentale sui due match ravvicinati".