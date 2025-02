Milan, Ibrahimovic: "Ci siamo ammazzati da soli, colpa nostra. L'arbitro è stato duro con Theo"

E ancora: "Siamo arrabbiati con noi stessi, gli avversari sono stati più forti. Non siamo arrabbiati con l'arbitro, è colpa nostra, ci siamo uccisi da soli. Non ci sono scuse, dobbiamo guardarci allo specchio e vedere cosa abbiamo sbagliato - ha proseguito Ibra dopo l'1-1 con il Feyenoord a San Siro - I rossi sono situazioni che succedono in campo. A Empoli abbiamo preso un espulso che non era giusto e c'era un rosso contro. Bisogna essere sereni e concentrati. Oggi è una delusione uscire dalla Champions, durante la stagione succedono cose che non avevi pensato. Abbiamo fatto delle mosse a gennaio per migliorare la situazione poi non ci sono garanzie. Voglio vedere un Milan dominante. Rispetto a quando sono arrivato 4-5 anni fa il Milan poi è cresciuto. Io ho smesso, se potevo continuare giocavo ancora... Questa squadra di oggi ha più possibilità di vincere di quella in cui ero io e ha vinto. Non so se grazie a me. Questa squadra in fatto di qualità è meglio".