Milan, Conceiçao: "Siamo a metà, c'è ancora il ritorno. Davanti poco efficaci"

"I giocatori devono rivedere questa partita e capire dove migliorare, non abbiamo tanto tempo per lavorare sul campo - ha aggiunto -. Dobbiamo crescere per vincere e andare agli ottavi di Champions League". "A livello emotivo io sono sempre molto motivato per dare il meglio. La qualità di un giocatore non è solo tecnica - ha proseguito il tecnico rossonero -. Ci sono altre caratteristiche per essere di calciatori di livello e qualità. Serve costanza, continuità, atteggiamento". "Il livello della Champions è alto - ha continuato -. Serve più aggressività offensiva. Abbiamo avuto diverse palle negli ultimi trenta metri e andavano finalizzate diversamente".